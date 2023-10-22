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· Алина Алмакаева

«Мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление о мобилизации в России

«Мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление о мобилизации в России

discover24.ru

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Стало известно о новых повестках для военнообязанных. Их появление сотрясло общественность.

Однако, представительство военкомата Санкт-Петербурга решило пролить свет на эту ситуацию. Они сообщают, самом документе не упоминается о возможном увеличении срока службы, а лишь отмечается повышение возрастного ограничения для призыва.

Андрей Картаполов, руководитель оборонного комитета нижней палаты парламента, уже высказал свои мысли по поводу этих слухов и акцентировал внимание на том, что мобилизация в настоящее время не является необходимой, поскольку имеется достаточное количество военнослужащих по контракту.

Картаполов также подчеркнул, что на данный момент не проводятся никакие обсуждения относительно мобилизации и указал на то, что эта тема не является актуальной в нашей стране.

"Мы мобилизуем три миллиона человек, но что будет дальше? Нам необходимо обеспечить их оружием, снаряжением, одеждой, техникой, боеприпасами и всем остальным, что требуется для успешной вооруженной борьбы. Мы не сможем достичь нужного эффекта от мобилизации, если наш оборонно-промышленный комплекс не сможет обеспечить всех этих людей", — пояснил Гурулев, один из коллег Картаполова.

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