Стало известно о новых повестках для военнообязанных. Их появление сотрясло общественность.

Однако, представительство военкомата Санкт-Петербурга решило пролить свет на эту ситуацию. Они сообщают, самом документе не упоминается о возможном увеличении срока службы, а лишь отмечается повышение возрастного ограничения для призыва.

Андрей Картаполов, руководитель оборонного комитета нижней палаты парламента, уже высказал свои мысли по поводу этих слухов и акцентировал внимание на том, что мобилизация в настоящее время не является необходимой, поскольку имеется достаточное количество военнослужащих по контракту.

Картаполов также подчеркнул, что на данный момент не проводятся никакие обсуждения относительно мобилизации и указал на то, что эта тема не является актуальной в нашей стране.