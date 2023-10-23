«Мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал серьезное заявление о мобилизации в России

Мобилизация - одна из самых актуальных и распространенных тем у граждан России в последнее время. В связи с этим в различных средствах массовой информации и в Интернете активно расползаются слухи о новом всероссийском призыве.

Недавно в сети появилась информация, что военнообязанные россияне получают повестки, к которым приложены сообщения об увеличении срока военной службы. Однако представители военного комиссариата города Санкт-Петербург опровергли распространяемую информацию и объяснили, что сообщения из документа неправильно понимают: в них говорится о возможном увеличении призывного возраста, а об увеличении сроков службы в армии там никакой речи не идет.

Руководитель оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов прокомментировал распространяемые слухи и уверил, что новая масштабная мобилизация не нужна, так как военнослужащих по контракту было набрано достаточное количество.

Российский военачальник генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил слова своего коллеги Картаполова и подчеркнул, что вопрос мобилизации в настоящее время не обсуждается, так как он неактуален. Также генерал-лейтенант добавил, что сейчас в принципе нет смысла проводить дополнительный призыв, учитывая ограничения оборонно-промышленного комплекса России на данный момент.

Напомним, что осенний призыв на службу в армии начался с 1 октября и продолжится до 31 декабря текущего года.