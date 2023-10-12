«Мобилизуем 3 миллиона, что дальше»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

По словам депутата Госдумы и главы думского оборонного комитета Андрея Картаполова, мобилизация в России в ближайшее время не планируется, этот вопрос властями и Минобороны не обсуждается. По словам его коллеги Андрея Гурулева, это действительно так, и дело в том, что темпы набора добровольцев на конрактную службы достаточные, чтобы в зоне СВО было пополнение в нужном объеме и в срок и без мобилизации.

"Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.