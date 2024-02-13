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Мобилизовывать смогут до 70 лет: стало известно, до какого возраста Минобороны сможет призвать на СВО

Мобилизовывать смогут до 70 лет: стало известно, до какого возраста Минобороны сможет призвать на СВО

ptoday.ru

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Появилась информация о предложении Министерства обороны России внести поправки в национальное законодательство с целью увеличения возрастного предела для военной службы в период мобилизации у контрактников Вооруженных сил РФ.

Согласно предложенному законопроекту, предельный возраст для высших офицеров составит 70 лет, а для остальных контрактников – 65 лет. Это инициатива оправдывается необходимостью законодательного определения возрастных параметров для военной службы в условиях мобилизации и военного положения. В настоящее время действующее законодательство не устанавливает ограничений по возрасту для лиц, заключивших контракты до июня 2023 года.

Предполагается, что в случае принятия этого законопроекта, он будет распространяться на тех, кто заключил контракты после февраля 2022 года. Министерство обороны России заявляет, что эти изменения помогут поддерживать необходимый численный состав Вооруженных сил и обеспечат достаточный уровень боевой готовности в период Спецоперации на Украине.

По нынешнему закону Российской Федерации, возрастные ограничения для контрактников составляют 70, 65, 60 и 55 лет соответственно для высших, старших, младших офицеров и рядовых военнослужащих, как сообщает «Коммерсантъ».

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