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Мобилизовывать смогут до 70 лет: стало известно, до какого возраста Минобороны России сможет призвать на СВО

Мобилизовывать смогут до 70 лет: стало известно, до какого возраста Минобороны России сможет призвать на СВО

lt.sputniknews.ru

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Министерство обороны РФ предложило ввести единый для всех военнослужащих максимальный возраст для прохождения военной службы по контракту в период мобилизации.

Согласно предложению, максимальный возраст для службы по мобилизации составит 70 лет для всех высших офицеров и 65 лет для всех остальных военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, до 24 июня 2023 года не существовало правовых актов, устанавливающих максимальный возраст для военнослужащих по контракту в период мобилизации, военного или военного времени.

По мнению Минобороны, принятие данного закона обеспечит Вооруженные силы РФ требующимся для выполнения задач личным составом, не ставя под угрозу боеготовность воинских частей в ходе военных действий на Украине. Стоит отметить, что действие законопроекта распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

Согласно действующему законодательству о воинской обязанности и военной службе, существует предельный возраст пребывания в различных званиях. Однако закон предусматривает возможность заключения нового контракта о прохождении военной службы по достижении предельного возраста. Для высших званий, например, этот срок устанавливается Президентом государства, сообщает «Коммерсантъ».

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