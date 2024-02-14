Мобилизовывать смогут до 70 лет: стало известно, до какого возраста Минобороны РФ сможет призвать на СВО

Министерство обороны РФ предложило внести изменения в законодательство, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания контрактников на службе в Вооруженных силах.

Согласно предложенному законопроекту, предельный возраст составит 70 лет для старших офицеров и 65 лет для остальных военнослужащих на контрактной основе. Причиной данной инициативы является необходимость законодательно определить возрастные параметры для прохождения военной службы по мобилизации и в условиях военного положения. Действующее законодательство не устанавливает возрастных ограничений для военнослужащих-контрактников.

Если закон будет принят, предполагается, что он будет распространяться на тех, кто заключил контракт после февраля 2022 года. По данным «Коммерсанта», в Министерстве обороны РФ заявляют, что это изменение позволит сохранить необходимую структуру и достаточную боеготовность вооруженных сил при проведении Спецоперации на Украине.