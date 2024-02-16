Мобилизовывать смогут до 70 лет: появилась информация, до какого возраста Минобороны России сможет призвать на СВО

Стало известно, что Минобороны РФ предложило установить единый для всех военнослужащих максимальный возраст прохождения военной службы по контракту в период мобилизации.

Согласно предложению, максимальный возраст прохождения военной службы по мобилизации составит 70 лет для всех старших офицеров и 65 лет для всех остальных военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в период мобилизации.

По мнению ведомства, в случае принятия закон позволит Вооруженным силам Российской Федерации обеспечить необходимый личный состав для выполнения задач в ходе военных действий на Украине, не ставя под угрозу боеготовность воинских частей. Действие законопроекта будет распространяться на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

Согласно действующим законам РФ, существует возрастная граница пребывания в армии в зависимости от звания. Однако закон предусматривает, что по достижении предельного возраста можно заключить новый контракт о прохождении военной службы. По данным газеты «Коммерсантъ», например, для высших чинов этот срок устанавливается Главой государства.