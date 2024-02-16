Новости России
· Ульяна Сенько

Мобилизовывать смогут до 70 лет: появилась информация, до какого возраста Минобороны России сможет призвать на СВО

Мобилизовывать смогут до 70 лет: появилась информация, до какого возраста Минобороны России сможет призвать на СВО

vk.com

Подписаться в Telegram

Стало известно, что Минобороны РФ предложило установить единый для всех военнослужащих максимальный возраст прохождения военной службы по контракту в период мобилизации.

Согласно предложению, максимальный возраст прохождения военной службы по мобилизации составит 70 лет для всех старших офицеров и 65 лет для всех остальных военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в период мобилизации.

По мнению ведомства, в случае принятия закон позволит Вооруженным силам Российской Федерации обеспечить необходимый личный состав для выполнения задач в ходе военных действий на Украине, не ставя под угрозу боеготовность воинских частей. Действие законопроекта будет распространяться на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

Согласно действующим законам РФ, существует возрастная граница пребывания в армии в зависимости от звания. Однако закон предусматривает, что по достижении предельного возраста можно заключить новый контракт о прохождении военной службы. По данным газеты «Коммерсантъ», например, для высших чинов этот срок устанавливается Главой государства.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

службы по уничтожению тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

замена жёсткого диска на ноутбуке в Красноярске

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой