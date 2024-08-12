Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

«Мобилизовать миллионы и дойти до Киева»: кремлевский философ Дугин заявил о срочной мобилизации после атаки на Курскую область

Обострение ситуации в Курской области привлекло...

molva33.ru

Подписаться в Telegram

Обострение ситуации в Курской области привлекло к себе пристальное внимание, что вызвало многочисленные обсуждения и предположения о возможном объявлении новой волны мобилизации в России.

По информации, появившейся в сети, такая мера может быть введена уже в ближайшее время, а вручение повесток может начаться уже в августе.

Как сообщает Telegram-канал INSIDER-T, обострение конфликта в Курской области усилило проблему нехватки военного персонала на передовой. В настоящий момент основные силы российской армии сосредоточены на операциях в Донецкой и Луганской областях, а также на удержании позиций на южных рубежах, что делает вероятной необходимость привлечения новых резервов.

INSIDER-T отмечает, что в условиях текущей ситуации мобилизация может восприниматься как необходимая мера, особенно с учётом требований общества о защите территориальной целостности страны. Канал также подчеркивает, что риск массовых протестов в данной ситуации крайне низок. В свою очередь, философ Александр Дугин, комментируя происходящее, высказался за необходимость жёсткого ответа на действия противника.

«Вооружённые силы Украины совершили акт прямого вторжения на территорию России. Мы обязаны ответить решительно. Может быть, всё-таки провести мобилизацию? И сразу на Киев... Многомиллионным русским войском,» — заявил он, добавив, что ситуация требует немедленных и решительных действий со стороны властей.

Дугин также выразил удивление относительно призывов "не накалять" обстановку и подчеркнул, что президент, как лидер нации, обязан отреагировать на это беспрецедентное вторжение, приняв необходимые меры.

Официальные представители, включая Минобороны России, пока воздерживаются от комментариев по поводу возможной мобилизации. Однако, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил изменить формат специальной военной операции, сделав её открыто экстерриториальной.

Медведев подчеркнул, что действия должны продолжаться до полного достижения поставленных целей, включая захват таких городов, как Киев, Одесса, Харьков и другие. По его мнению, Россия остановится только тогда, когда это будет выгодно и целесообразно.

Эти заявления привлекли большое внимание общественности, и дальнейшие шаги российских властей будут внимательно отслеживаться как внутри страны, так и на международной арене.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Массовая потасовка на складе Wildberries в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

уничтожение от тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

В поддержку Курской области в Челнах отменили салют на день города

Интересное в Казани

3 дня назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

огранка камней на заказ в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Новости Татарстана

день назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

день назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Татарстана

день назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкву в 78 лет
Новости Казани
4 часа назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Заработная плата не прописана

Новости Татарстана

49 минут назад

В Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Казани

час назад

Суд в Казани заочно арестовал иностранного агента Руслана Айсина*

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов
На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит ...
Новости Казани
час назад

На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит группа «Отпетые мошенники»

Новости Казани

5 часов назад

3 пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

Новости Татарстана

6 часов назад

Экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в РТ

Новости Казани

7 часов назад

Рейс из Казани в Екатеринбург задержали почти на 4 часа
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
6 дней назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП
Новости Татарстана
3 часа назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП