Обострение ситуации в Курской области привлекло к себе пристальное внимание, что вызвало многочисленные обсуждения и предположения о возможном объявлении новой волны мобилизации в России.

По информации, появившейся в сети, такая мера может быть введена уже в ближайшее время, а вручение повесток может начаться уже в августе.

Как сообщает Telegram-канал INSIDER-T, обострение конфликта в Курской области усилило проблему нехватки военного персонала на передовой. В настоящий момент основные силы российской армии сосредоточены на операциях в Донецкой и Луганской областях, а также на удержании позиций на южных рубежах, что делает вероятной необходимость привлечения новых резервов.

INSIDER-T отмечает, что в условиях текущей ситуации мобилизация может восприниматься как необходимая мера, особенно с учётом требований общества о защите территориальной целостности страны. Канал также подчеркивает, что риск массовых протестов в данной ситуации крайне низок. В свою очередь, философ Александр Дугин, комментируя происходящее, высказался за необходимость жёсткого ответа на действия противника.

«Вооружённые силы Украины совершили акт прямого вторжения на территорию России. Мы обязаны ответить решительно. Может быть, всё-таки провести мобилизацию? И сразу на Киев... Многомиллионным русским войском,» — заявил он, добавив, что ситуация требует немедленных и решительных действий со стороны властей.

Дугин также выразил удивление относительно призывов "не накалять" обстановку и подчеркнул, что президент, как лидер нации, обязан отреагировать на это беспрецедентное вторжение, приняв необходимые меры.

Официальные представители, включая Минобороны России, пока воздерживаются от комментариев по поводу возможной мобилизации. Однако, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил изменить формат специальной военной операции, сделав её открыто экстерриториальной.

Медведев подчеркнул, что действия должны продолжаться до полного достижения поставленных целей, включая захват таких городов, как Киев, Одесса, Харьков и другие. По его мнению, Россия остановится только тогда, когда это будет выгодно и целесообразно.

Эти заявления привлекли большое внимание общественности, и дальнейшие шаги российских властей будут внимательно отслеживаться как внутри страны, так и на международной арене.