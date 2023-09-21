«Мобилизовать безработных»: генерал-лейтенант Гурулев выступил с экстренным заявлением

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире передачи «Полный контакт» порассуждал кого можно направить на фронт.

Депутат Госдумы от «Единой России» в шоу Соловьева предложил мобилизовать безработных, которые состоят на биржах труда. По данным Росстата, таких граждан в России около 3 млн человек, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Гурулев рассуждал на тему о возможности проведения мобилизации 3 млн граждан.

После телешоу Гурулев пытался объяснить свои слова о «мобилизации» безработных в своем телеграм-канале, заявив, что его неправильно поняли и журналисты вырвали его слова из контекста.

Видеозапись самого разговора Соловьева с Гурулевым доступна в соцсетях.