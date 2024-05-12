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«Мобилизованным требуется замена»: зампред комитета по обороне России Картаполов высказался о ротации служащих на СВО

Недавно в Госдуме развернулась бурная дискуссия вокруг ротации мобилизованных военнослужащих.

carposting.ru

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Недавно в Госдуме развернулась бурная дискуссия вокруг ротации мобилизованных военнослужащих.

Первый заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев предложил план ротации, чтобы дать военным заслуженный отдых. Однако его коллега, генерал-лейтенант Виктор Соболев, выразил обеспокоенность возможными последствиями для боеспособности армии.

Поддержка ротации: Журавлев отметил, что многие военнослужащие провели на передовой уже более полутора лет и нуждаются в замене для восстановления. Он предложил возможность набора новых бойцов, чтобы сохранить эффективность и боеспособность подразделений.

Опасения: Соболев, также представляющий комитет по обороне, считает, что замена опытных военных новобранцами может ослабить армию. Он подчеркнул, что мобилизованные уже подписали контракты с Министерством обороны, и ротация тех, кто не подходит под критерии службы, завершена. По его словам, потребность в личном составе компенсируется добровольцами.

Баланс: Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заверил, что не ожидается новой волны мобилизации, а коллега Андрей Гурулев подчеркнул, что добровольцы закрывают все потребности армии.

Обсуждения в Госдуме выявляют сложность темы мобилизации. Сторонники ротации считают, что она обеспечит восстановление и усилит армию. Оппоненты же опасаются снижения боевой эффективности и общественного недовольства. Поиск баланса между поддержанием боеспособности и общественной стабильностью остается важнейшим приоритетом для законодателей в принятии решения по этому вопросу.

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