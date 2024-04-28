«Мобилизованным нужна замена»: запред комитета по обороне высказался о ротации призванных на СВО

Депутаты из комитета Госдумы по обороне активно обсуждают возможность продолжения частичной мобилизации.

Первый замглавы комитета, Алексей Журавлев, выразил возможность нового набора, в то время как его коллега, Виктор Соболев, призвал к разумному подходу.

Журавлев отметил, что нужно тщательно продумать механизм, чтобы не ослабить боеспособность вооруженных сил. Он предложил постепенную ротацию и, при необходимости, новый набор солдат. Однако глава комитета по обороне, Андрей Картаполов, критиковал коллег за обсуждение вопросов ведения войск, указав на то, что это компетенция Генерального штаба.

Картаполов подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом и не лезть в сферы, которые выходят за пределы их профессиональной компетенции.