В Государственной Думе России разгорелась дискуссия о возможности продолжения частичной мобилизации.

Алексей Журавлев, первый заместитель главы комитета по обороне, заявил, что текущих мобилизованных нужно заменить через планомерную ротацию. Однако коллега Журавлева, Виктор Соболев, назвал такие заявления неразумными, утверждая, что дополнительная мобилизация взбудоражит общество и приведет к катастрофическим последствиям.

26 апреля Журавлев поделился своим мнением с «Инфо24», подчеркнув, что находящиеся в зоне боевых действий заслуживают отдыха после полутора лет службы. Он предложил осуществить постепенную ротацию, чтобы сохранить боеспособность подразделений. При этом он не исключил возможность «нового набора при необходимости».

В ответ на это Виктор Соболев, генерал-лейтенант и член того же комитета, заявил, что дополнительная мобилизация неуместна. По его мнению, смена опытных бойцов на необученных новобранцев в разгар конфликта лишь ослабит боевой потенциал армии. Большинство мобилизованных уже заключили контракты с Министерством обороны, и демобилизация отцов троих детей и инвалидов уже завершена.

Соболев также отметил, что потребности в новых мобилизованных нет, так как численность армии компенсируется добровольцами. В его взгляде дополнительная мобилизация приведет к общественному недовольству и нарушению стабильности на фронте.

Ранее в апреле глава оборонного комитета Андрей Картаполов заверил RTVI, что новой волны мобилизации не будет. Его коллега, Андрей Гурулев, также заявил, что потребность в личном составе полностью удовлетворяется добровольцами.

Дискуссия по поводу мобилизации в Государственной Думе подчеркивает сложность вопроса. В то время как одни считают, что планомерная ротация укрепит армию, другие настаивают, что такая мера может спровоцировать кризис. Ситуация остается динамичной, но ясно одно — любые решения по этому вопросу должны быть тщательно продуманы.