«Мобилизованным нужна замена»: зампред комитета по обороне высказался о ротации призванных на СВО

Депутаты из комитета Госдумы по вопросам обороны активно обсуждают возможность продолжения частичной мобилизации.

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета, выразил мнение о возможности нового набора, в то время как его коллега Виктор Соболев призвал к разумному подходу.

Журавлев подчеркнул необходимость тщательного изучения механизма, чтобы не подорвать боеготовность вооруженных сил. Он предложил постепенную ротацию и, по мере необходимости, новый набор солдат. Однако председатель комитета по обороне Андрей Картаполов высказал критику в отношении своих коллег за обсуждение вопросов, связанных с военными операциями, указав на то, что этим должен заниматься Генеральный штаб.

Картаполов подчеркнул важность того, чтобы каждый занимался своими обязанностями и не вмешивался в сферы, которые выходят за рамки их профессиональной компетенции