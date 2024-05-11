«Мобилизованным нужна замена»: зампред комитета по обороне России Картаполов высказался о ротации служащих на СВО

Недавно в Государственной Думе разгорелись оживленные дебаты о возможной ротации мобилизованных военнослужащих.

Первый заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев предложил ротацию для них, чтобы обеспечить заслуженный отдых, но его коллега Виктор Соболев выступил с опасениями относительно возможной дестабилизации и снижения боеспособности армии.

В интервью «Инфо24» Журавлев подчеркнул, что военнослужащие уже провели около полутора лет на передовой и заслуживают планомерной ротации. Он считает, что в случае необходимости можно провести «новый набор», сохраняя боевую эффективность подразделений.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, также член комитета по обороне, заявил, что ротация может негативно повлиять на армию, заменив опытных бойцов на менее подготовленных новобранцев. Соболев добавил, что большинство мобилизованных уже подписали контракты с Министерством обороны, и ротация тех, кто не подходит под критерии службы, уже завершена. По его словам, потребность в личном составе компенсируется добровольцами.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов ранее заверил, что новой волны мобилизации не ожидается, а его коллега Андрей Гурулев подтвердил, что добровольцы удовлетворяют все потребности.

Споры в Госдуме подчеркивают сложность вопроса мобилизации. Сторонники ротации считают, что это укрепит армию, а оппоненты опасаются кризиса и общественного недовольства. Баланс между поддержанием боеспособности и общественной стабильностью остается ключевым фактором при принятии решения в этом сложном вопросе.