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«Мобилизованным нужна замена»: зампред комитета по обороне РФ высказался о ротации призванных на СВО

Депутаты из комитета Госдумы активно обсуждают возможность продолжения частичной мобилизации.

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Депутаты из комитета Госдумы по обороне активно обсуждают возможность продолжения частичной мобилизации.

Первый заместитель председателя комитета, Алексей Журавлев, высказал мнение о возможности нового набора, в то время как его коллега Виктор Соболев призвал к разумному подходу.

Журавлев подчеркнул важность тщательного изучения механизма, чтобы не повредить боеготовность вооруженных сил. Он предложил план постепенной ротации и, при необходимости, новый набор солдат. Однако председатель комитета по обороне, Андрей Картаполов, выразил свою критику в отношении обсуждения вопросов, связанных с военными операциями депутатами, отметив, что этим должен заниматься Генеральный штаб.

Картаполов подчеркнул важность того, чтобы каждый выполнял свои обязанности и не вмешивался в сферы, не относящиеся к их профессиональной компетенции.

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