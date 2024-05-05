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«Мобилизованным нужна замена»: зампред комитета по обороне РФ Картаполов высказался о ротации призванных на СВО

Депутаты Госдумы России заявили, что в России должна начаться новая мобилизация. Андрей Картаполов, заместитель председателя комитета по обороне прокомментировал данное предложение.

nerulife.ru

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В коридорах Госдумы России разгорелись оживленные обсуждения о возможности новой частичной мобилизации, что вызвало разделение мнений среди ведущих законодателей.

Первый заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев выступил с предложением о «новом наборе», ссылаясь на необходимость замены мобилизованных, которые длительное время находятся в зоне боевых действий.

Алексей Журавлев: Подчеркнул важность ротации и отдыха для бойцов, находящихся в окопах более полутора лет, предложив провести новый набор для поддержания боеспособности.

Виктор Соболев: Резко выступил против идеи дополнительной мобилизации, считая её излишней и способной лишь взбудоражить общественное мнение. Соболев также предостерег от замены опытных бойцов новобранцами, назвав это «путем к катастрофе».

Андрей Картаполов: Глава оборонного комитета заверил, что новая мобилизация не потребуется, так как потребность в личном составе покрывается за счет добровольцев.

Дебаты вызвали широкий резонанс в обществе и стали темой для активных обсуждений в социальных сетях, отражая озабоченность граждан вопросами национальной безопасности и военной службы. Позиция каждого из депутатов отражает глубокий раскол во взглядах на лучшие стратегии управления ресурсами страны в условиях текущего военного положения.

Предложения и мнения в рамках дискуссии показывают, как сложно балансировать между необходимостью поддержания готовности к обороне и избеганием негативного воздействия на общественное восприятие. Окончательное решение по вопросу мобилизации предстоит быть принятым в ближайшие месяцы, что останется в центре внимания как законодателей, так и граждан.

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