В России огласили план изменений

Члены Государственной Думы сейчас рассматривают возможность частичной мобилизации в рамках обсуждения вопросов обороны.

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета по обороне, выразил свое мнение относительно возможности проведения нового набора, в то время как его коллега Виктор Соболев призвал к разумному подходу к данному вопросу.

Журавлев подчеркнул важность тщательного анализа механизма, чтобы сохранить боеготовность Вооруженных Сил. Он предложил поэтапную ротацию и, по необходимости, новый призыв солдат. Однако председатель комитета по обороне, Андрей Картаполов, высказал критику в адрес своих коллег за обсуждение военных операций, указав на то, что эти вопросы должны решаться Генеральным штабом.

Картаполов подчеркнул важность того, чтобы каждый сталкнулся со своими профессиональными обязанностями и не вмешивался в области, не связанные с его компетенцией.