«Мобилизованным нужна замена»: зампред комитета по обороне РФ Андрей Картаполов высказался о ротации призванных на СВО

Депутаты из Государственной Думы обсуждают возможность частичной мобилизации в рамках комитета по вопросам обороны.

Первый заместитель председателя комитета, Алексей Журавлев, высказал мнение о возможности проведения нового набора, в то время как его коллега, Виктор Соболев, призвал к разумному подходу в данном вопросе.

Журавлев подчеркнул необходимость тщательного изучения механизма, чтобы не нарушить боеготовность Вооруженных Сил. Он предложил постепенную ротацию и, при необходимости, новый призыв солдат. Однако председатель комитета по обороне, Андрей Картаполов, выразил критику в адрес своих коллег за обсуждение вопросов, связанных с военными операциями, указав, что этим должен заниматься Генеральный штаб.

Картаполов подчеркнул важность того, чтобы каждый сосредоточился на своих обязанностях и не вмешивался в сферы, выходящие за пределы их профессиональной компетенции.