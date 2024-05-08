Обновленный план изменений в обороне обсуждается в России

Члены Государственной Думы в настоящее время рассматривают возможность частичной мобилизации в рамках обсуждения вопросов национальной обороны.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев выразил свое мнение относительно возможности проведения нового набора, в то время как его коллега Виктор Соболев призвал к разумному подходу.

Журавлев подчеркнул важность тщательного анализа механизмов с целью поддержания боеготовности Вооруженных Сил. Он предложил поэтапную ротацию и возможность нового призыва солдат по мере необходимости. Однако председатель комитета по обороне Андрей Картаполов выразил критику в адрес своих коллег за обсуждение военных операций, отметив, что такие вопросы должны решаться Генеральным штабом.

Картаполов подчеркнул важность того, чтобы каждый выполнял свои профессиональные обязанности и не вмешивался в сферы, не относящиеся к его компетенции.