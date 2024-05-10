Недавно в Государственной Думе России разгорелся оживленный спор вокруг возможности продолжения частичной мобилизации.

Алексей Журавлев, первый заместитель главы комитета по обороне, предложил ротацию для мобилизованных военнослужащих, чтобы обеспечить им заслуженный отдых. Однако Виктор Соболев, коллега Журавлева, выразил серьезные опасения по поводу такой идеи, заявив, что дополнительная мобилизация может дестабилизировать общество и негативно повлиять на армию.

Алексей Журавлев высказал свое мнение в интервью «Инфо24», подчеркнув, что военнослужащие на передовой уже провели полтора года в боевых условиях и заслуживают планомерной ротации. Он предположил, что при необходимости можно провести «новый набор». По его мнению, такая ротация сохранит боевую эффективность подразделений.

Однако Виктор Соболев, генерал-лейтенант и член того же комитета по обороне, не согласился с этим. Он отметил, что дополнительная мобилизация приведет к ослаблению боеспособности армии из-за возможной замены опытных бойцов на менее подготовленных новобранцев. Соболев также подчеркнул, что большинство мобилизованных уже подписали контракты с Министерством обороны, а ротация тех, кто не подходит под критерии службы, уже проведена. Более того, численность армии, по его словам, компенсируется добровольцами.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов ранее в апреле заверил, что новой волны мобилизации не предвидится. Его поддержал коллега Андрей Гурулев, заявив, что потребности в личном составе удовлетворяются добровольцами.

Споры по поводу мобилизации в Государственной Думе подчеркивают сложность этой темы. Некоторые члены комитета убеждены, что ротация необходима для укрепления армии, в то время как другие опасаются, что это может вызвать кризис и общественное недовольство. Любое решение в этом вопросе требует тщательного обдумывания, чтобы обеспечить баланс между боеспособностью армии и общественной стабильностью.