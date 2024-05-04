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«Мобилизованным нужна замена»: зампред комитета по обороне Картаполов высказался о ротации призванных на СВО

Депутаты комитета Госдумы по обороне активно обсуждают вопрос о необходимости продолжения частичной мобилизации.

ptoday.ru

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Депутаты комитета Госдумы по обороне активно обсуждают вопрос о необходимости продолжения частичной мобилизации. Первый заместитель главы комитета Алексей Журавлев выразил мнение о возможности «нового набора», в то время как его коллега Виктор Соболев категорически выступил против этой идеи.

Дискуссия разгорелась после того, как Журавлев заявил о необходимости замены мобилизованных, находящихся в зоне боевых действий, через постепенную ротацию. «Наши бойцы, проведшие в окопах более полутора лет, заслуживают отдыха», — подчеркнул он, добавив, что при необходимости следует провести новый набор.

Эти слова вызвали широкий резонанс среди поддерживающих военные действия сообществ в соцсетях. В ответ на это Виктор Соболев 27 апреля в интервью «Подъему» отметил, что дополнительная мобилизация не требуется и может лишь взбудоражить общественное мнение.

Соболев также указал на недопустимость замены опытных бойцов новобранцами в критический момент на фронте и отметил, что многие мобилизованные уже заключили контракты с Минобороны. «Замена опытных бойцов на новичков — это путь к катастрофе», — заявил депутат.

В дополнение к этому, в апреле Андрей Картаполов, глава оборонного комитета Госдумы, заверил RTVI, что мобилизации не будет, подчеркнув, что потребность в личном составе успешно покрывается за счет добровольцев.

Тема частичной мобилизации и потенциального нового набора продолжает оставаться актуальной и дискуссионной в российском обществе и законодательных кругах. Мнения депутатов разделились: одни видят в ней необходимость, другие предостерегают от возможных негативных последствий для страны и её граждан.

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