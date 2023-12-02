«Мобилизовали 452 тысячи в зону СВО»: Медведев сделал важное заявление о спецоперации

В начале 2023 года по 1 декабря во военную службу по контракту было принято более 452 тысяч человек, как сообщил Дмитрий Медведев, зампредседатель Совета безопасности РФ, на совещании о доукомплектовании вооруженных сил контрактниками. Отрывок этого совещания он опубликовал в социальной сети "ВКонтакте".

"По данным Министерства обороны, общая численность контрактников, призванных на военную службу в интересах объединенной группировки войск, составила более 452 тысяч человек с 1 января текущего года по 1 декабря", - сообщил Медведев.

Он также отметил системный подход руководства нескольких регионов, включая Москву, Севастополь и Чечню, к доукомплектованию вооруженных сил контрактниками.

"Москва заранее подготовила множество служб, которые стали образцовыми для других территорий. У Москвы, конечно, свои возможности, свои правила, но работа там была хорошо отлажена, о чем мы уже неоднократно говорили, в том числе на таком же совещании в Центральном федеральном округе", - заявил Медведев.

"Чеченская республика также заслуживает отдельного упоминания. Благодаря усилиям руководства туда было направлено более 30 тысяч граждан для обеспечения потребностей объединенной группировки", - продолжил он.

Медведев отметил, что в республике проводится большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач.

Он также подчеркнул значительное количество заключивших контракт в Севастополе.

Говоря о Севастополе, он обратил внимание на то, что пород расположен на передовой и осуществлять работу там приходится в сложных условиях.