Мобилизацию перенесли: стало известно когда в стране ее могут объявить

В 2023 году в России мобилизации не будет, судя по всему, не планируют ее проводить и до президентских выборов, которые пройдут в России в марте 2024 года.

Телеграм-канал «Кремлевский шептун» назвал со ссылкой на компетентные возможные сроки проведения новой волны мобилизации. По сведениям канала, ее могут объявить осенью 2024 года.

Сейчас якобы вопрос мобилизации в этом или начале следующего года неактуален. Среди свидетельств — проходящая в плановом режиме осенняя призывная кампания.

Генералы на фронте якобы дали понять Владимиру Путину, что сейчас единственно возможным сценарием ведения боевых действий может быть оборона позиций и небольшие атакующие маневры. Для этого новой мобилизации не нужно — пока хватает тех, кого мобилизовали в 2022 и контрактников, сообщает news.ru.

Официальные источники отрицают возможность проведения новых мобилизационных мероприятий.