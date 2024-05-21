«Мобилизация всех без исключений»: генерал-лейтенант Соболев назвал, когда и почему она может быть объявлена
Из-за непрекращающегося конфликта на Украине и напряженной геополитической обстановки в России возникают разговоры о возможной новой мобилизации. Пишет amic.ru.
С учётом вступившего в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, обсуждения на эту тему в российском обществе становятся все более актуальными. В интервью информационному агентству ura.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (в 2003 году) Виктор Соболев поделился своим мнением о возможном начале полной мобилизации в России и её возможном ходе.
В случае введения военного положения в России начнется полная мобилизация, пояснил Виктор Соболев.
Во время полной мобилизации не будет предоставления отсрочек от службы в армии, также подчеркнул он. Это означает, что даже отцы троих детей и мигранты с паспортами РФ попадут под действие полной мобилизации.
Пока что планов по проведению полной мобилизации в России нет. Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в мае 2024 года, что на данный момент речь о мобилизации не идёт, как сообщал "Интерфакс". Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отмечал, что новая мобилизация в России не планируется, ссылаясь на информацию портала ura.ru.
Виктор Соболев также подчеркнул, что в настоящее время Генштаб и Минобороны России полностью соблюдают план набора новых солдат по контракту.
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