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«Мобилизация всех без исключений»: генерал-лейтенант Соболев назвал, когда и почему она может быть объявлена

Из-за непрекращающегося конфликта на Украине и напряженной геополитической обстановки в России возникают разговоры о возможной новой мобилизации.

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Из-за непрекращающегося конфликта на Украине и напряженной геополитической обстановки в России возникают разговоры о возможной новой мобилизации. Пишет amic.ru.

С учётом вступившего в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, обсуждения на эту тему в российском обществе становятся все более актуальными. В интервью информационному агентству ura.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (в 2003 году) Виктор Соболев поделился своим мнением о возможном начале полной мобилизации в России и её возможном ходе.

В случае введения военного положения в России начнется полная мобилизация, пояснил Виктор Соболев.

Во время полной мобилизации не будет предоставления отсрочек от службы в армии, также подчеркнул он. Это означает, что даже отцы троих детей и мигранты с паспортами РФ попадут под действие полной мобилизации.

Пока что планов по проведению полной мобилизации в России нет. Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в мае 2024 года, что на данный момент речь о мобилизации не идёт, как сообщал "Интерфакс". Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отмечал, что новая мобилизация в России не планируется, ссылаясь на информацию портала ura.ru.

Виктор Соболев также подчеркнул, что в настоящее время Генштаб и Минобороны России полностью соблюдают план набора новых солдат по контракту.

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