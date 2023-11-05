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· Алина Алмакаева

Мобилизация в России: появилась срочная новость, которую все ждали

Мобилизация в России: появилась срочная новость, которую все ждали

PETROV SERGEY/NEWS.RU

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В России новости о мобилизации уже давно потеряли свою актуальность и оказались на заднем плане. Но все еще остаются неразрешенными несколько вопросов. Один из них - введение уголовной ответственности за уклонение от призыва в войска.

Как ранее сообщалось, законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, будет рассмотрен Государственной Думой в рамках осенней сессии, которая продлится до 31 декабря. На данный момент народные избранники еще не приняли решение по этим документам.

Согласно соавтору законопроекта, заместителю комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнесту Валееву, уголовная ответственность за уклонение от мобилизации будет применяться только в случае, если повестка предоставлена официально. Согласно законопроекту, уклонисты будут наказываться штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей (или в размере дохода за 1-3 года), принудительными работами и лишением свободы на срок до пяти лет.

Валеев также добавил, что предлагаемые меры по введению уголовной ответственности не относятся к текущей ситуации в стране. Депутат подчеркнул, что мобилизация в России завершена, и законопроект не будет применяться к тем, кто уклонялся от призыва в армию в 2022 году.

По словам Эрнеста Валеева, законопроект создан с ориентацией на будущее. Его цель - закрыть юридическую лазейку, поскольку в настоящее время уголовная ответственность наступает только в случае уклонения от срочной военной службы.

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