Мобилизация в России: появилась экстренная новость, которую все ждали

В Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение был внесен новый законопроект, подразумевающий введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в ВС России. Обсуждение вышеназванного предложения будет продолжаться в рамках осенней парламентской сессии, которая завершится 31 декабря текущего года, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Подробнее о законопроекте рассказал Заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Законопроект предусматривает штрафы, принудительные работы и лишение свободы до пяти лет для уклонистов от мобилизации. Однако наказание будет применяться только в том случае, если военнообязанный гражданин РФ официально получил повестку и проигнорировал ее, в противном случае уголовная ответственность не предусмотрена, объяснил парламентарий.

Эрнест Валеев добавил, что к россиянам, которые уклонились от мобилизации во время прошлого масштабного призыва, законопроект отношения иметь не будет ввиду того, что частичная мобилизация 2022 года завершилась.

Также депутат Госдумы уточнил, что виды наказания и уголовной ответственности, согласно рассматриваемому законопроекту, будет определять суд.

В нововведении предусмотрены смягчающие обстоятельства: признание вины и совершение преступления впервые, которые также будет учитывать судья в ходе судебных разбирательств.