Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал важное заявление

Дмитрий Медведев, Заместитель председателя Совета безопасности выступил с важным заявлением на совещании по комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно заявлению Медведева, в новом наступающем году численность российской армии возрастет: на службу будет призвано примерно на 360 тысяч больше, чем в текущем году. А именно в 2024 году власти РФ планируют сформировать: 1 армейский корпус (до 40 000 человек), 7 дивизий (от 4 000 человек), 19 бригад (до 4 000 человек), 49 полков (до 2 000 человек) и 1 флотилию.

Зампред добавил, что в 2023 году было принято на военную службу около 385 000 человек, где 305 000 - контрактники, а 80 000 - добровольцы.