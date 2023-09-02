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Мобилизация уже 25 сентября? В Минобороны сделали важное заявление

Мобилизация уже 25 сентября? В Минобороны сделали важное заявление

Минобороны РФ

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В России опять говорят о новой волне мобилизации. Называется даже дата — 25 сентября, сообщает pg12.ru.

По данным издания, которое ссылается на информацию из телеграм-каналов, мобилизационные мероприятия начнутся якобы с 11 сентября. Предварительный план мероприятий якобы обсуждался 7 августа на заседании Совета безопасности РФ.

С 11 сентября компании и госпредприятия должны сформировать резервные списки. Они якобы будут объявлены 18 сентября на заседании комиссии правительства и Минобороны.

После этого они, по версии источника, будут переданы в ВС РФ. Минобороны же якобы выпишет 1,2 миллиона повесток. Из них якобы 750 тысяч человек пригласят для уточнения данных, а 450 тысяч — на мобилизацию.

Проведение мобилизации в стране отрицают в Минобороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд депутатов Госдумы. Среди них член комитета по обороне Андрей Гурулев. По его словам, в мобилизации сейчас нет необходимости, так как происходит набор контрактников.

Дмитрий Медведев недавно отчитывался о темпах набора и заявил, что в ряды ВС РФ за 2023 год уже приняты 230 тысяч контрактников. Таким образом, ежемесячно ряды армии пополняют около 30 тысяч солдат.

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев при этом отмечает, что чтобы наступать в зоне СВО, необходимо увеличить количество войск вдвое — до 1 млн человек. По его подсчетам, сейчас на фронте находится около 300-500 тысяч человек.

Ранее он же заявлял, что мобилизованных в сентябре 2022 года необходимо заменить на новых мобилизованных, чтобы дать отдохнуть первым.

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