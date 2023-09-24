«Мобилизация станет самой передовой в мире»: в Госдуме сделали экстренное заявление

Глава комитета по обороне Госдумы, Андрей Картаполов, объявил о масштабной модернизации системы мобилизации в России. Тем самым признавая необходимость создания передовой системы, которая будет актуальна в будущем.

По его словам, все недостатки, выявленные в процессе первой волны мобилизации, уже устранены, и на данный момент ведется работа над созданием самой передовой системы.

В то же время, представители Госдумы заявляют, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации, и все подготовительные меры принимаются на случай будущих потребностей.

Президент России, Владимир Путин, избегает прямого ответа на вопрос о мобилизации, ограничившись упоминанием о контрактной службе в Вооруженных Силах, которую уже выбрали более 300 тысяч граждан.