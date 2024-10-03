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«Мобилизация неизбежна»: эксперт рассказал, почему России избежать нового призыва не получится

Вопрос о необходимости новой мобилизации в РФ с...

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Вопрос о необходимости новой мобилизации в РФ становится всё более актуальным. Политолог и военный волонтёр Алексей Кочетков, координатор движения «Русский Союз», выразил свою жёсткую позицию по этому поводу.

Он считает, что без проведения мобилизации успешно завершить специальную военную операцию будет сложно. По его мнению, Россия нуждается в дополнительной мобилизации, чтобы обеспечить победу в кратчайшие сроки, сообщает tolknews.

Почему мобилизация неизбежна?

По словам Кочеткова, который поделился своим мнением с журналистами, новая мобилизация необходима, чтобы сменить бойцов, призванных два года назад. Он подчеркнул, что важно провести её грамотно и избежать ошибок прошлой кампании, когда было много проблем с подготовкой и распределением мобилизованных. «Главное, чтобы мобилизация была проведена качественно, а не так, как это было два года назад», — отметил политолог.

По мнению Кочеткова, новые ресурсы требуются не только на передовой, но и в тылу, чтобы поддерживать правопорядок и обеспечивать устойчивость системы. В этом контексте он указал на важность увеличения числа задействованных в спецоперации людей для решения стратегических задач.

Слухи о мобилизации: паника или реальность?

Тема мобилизации обсуждается в обществе уже несколько месяцев. Некоторые СМИ, в том числе и The Wall Street Journal, сообщали о том, что Министерство обороны России якобы настаивает на необходимости новой мобилизационной кампании. Однако такие утверждения неоднократно опровергались официальными лицами. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал эти сообщения «вбросами», направленными на дестабилизацию ситуации и распространение паники среди граждан.

Мобилизация — это сложный и чувствительный вопрос, который требует продуманного и осторожного подхода. Несмотря на заявления о том, что она неизбежна, власти продолжают опровергать слухи о её ближайшем проведении. Однако, как отмечает Алексей Кочетков, грамотно организованная мобилизация может стать решающим фактором для успешного завершения специальной военной операции и достижения стратегических целей России.

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