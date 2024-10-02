Вопрос о возможной новой мобилизации в России снова оказался в центре обсуждений, на этот раз благодаря заявлению политолога и координатора движения «Русский Союз» Алексея Кочеткова.

По его мнению, успешное завершение специальной военной операции на Украине требует дополнительных мер, среди которых мобилизация становится неизбежным шагом. Политолог открыто заявил, что без новых мобилизационных мероприятий достичь поставленных целей будет крайне сложно.

Мобилизация — необходимость или слухи?

Алексей Кочетков, выступая в интервью журналистам, подчеркнул важность и неизбежность новой мобилизации. По его мнению, уже невозможно игнорировать тот факт, что текущие силы требуют ротации и усиления. «Мы не можем делать вид, что сможем обойтись без мобилизации», — заявил Кочетков. Он также указал на необходимость корректного и качественного проведения мобилизации, чтобы избежать ошибок, допущенных два года назад. Напомним, что ранее мобилизация вызвала много вопросов относительно организации и распределения мобилизованных.

Кочетков отмечает, что мобилизация должна быть направлена не только на обеспечение фронтовых линий, но и на укрепление тыла, который играет ключевую роль в поддержании правопорядка и обеспечения стабильности в стране.

Зачем нужна новая мобилизация?

Согласно позиции политолога, мобилизация необходима по двум основным причинам. Во-первых, для ротации бойцов, которые были призваны ранее и уже более двух лет находятся на службе. Эти люди нуждаются в замене, чтобы не допустить истощения их моральных и физических сил. Во-вторых, мобилизация позволит укрепить обороноспособность страны и ускорить завершение спецоперации. По словам Кочеткова, новые ресурсы помогут сократить сроки достижения победы.

«Важно, чтобы мобилизация была проведена с умом, грамотно, чтобы избежать хаоса и беспорядка», — подчеркнул политолог. Он добавил, что в предыдущую мобилизацию возникли проблемы с организацией: мобилизованных людей набрали, но не знали, как и где их использовать. На этот раз, по мнению Кочеткова, таких ошибок допускать нельзя.

Официальная реакция: есть ли повод для паники?

Тем временем слухи о возможной новой мобилизации активно обсуждаются в общественных кругах. Недавно газета The Wall Street Journal написала о том, что в Министерстве обороны якобы настоятельно рекомендуют российскому президенту провести новую волну мобилизации. Эти сообщения быстро вызвали бурную реакцию как в СМИ, так и в социальных сетях.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов опроверг подобные слухи, назвав их «вбросами», которые направлены на создание паники среди населения. По словам Красова, никаких официальных распоряжений о мобилизации не существует, а подобные заявления в иностранных медиа преследуют цель дестабилизировать обстановку.

Несмотря на официальные опровержения, Алексей Кочетков придерживается твёрдой позиции, что новая мобилизация — это не вопрос «если», а вопрос «когда». Политолог уверен, что качественно проведённая мобилизация сможет привести к успешному завершению спецоперации и укреплению обороноспособности России. Пока правительство официально не подтверждает эту информацию, спекуляции на эту тему продолжают волновать общество, сообщает tolknews.ru.