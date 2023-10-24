«Мобилизация на определенное время»: военкор призвал пропустить через зону СВО большинство мужского населения России

Военный корреспондент Дмитрий Селезнев выразил мнение, что процесс военной службы в зоне СВО не совсем правильный: мобилизованные мужчины, несмотря на высокие зарплаты, находятся не в очень выгодном положении. Согласно словам военкора, властям нужно пересмотреть систему установки сроков службы в зоне боевых действий и отпусков, сообщил информационный портал «Пруфы».

На данный момент четко установленных сроков нахождения в зонах боевых действий нет, известно только то, что военные раз в полгода уходят в отпуск продолжительностью не более 30 дней, а после него возвращаются на поле боя до завершения Специальной военной операции. По мнению Селезнева это неправильный подход, так как во время отпуска солдаты видят мирную спокойную жизнь, после чего, вероятнее всего, не хотят возвращаться к оружию. Более того Дмитрий Селезнев считает, что количества набранных по контракту и добровольцев военнослужащих может не хватить для выполнения задач на СВО на Украине, поэтому возможна новая волна мобилизации.

И именно для того, чтобы российские мужчины не уклонялись от призыва, чтобы остальные граждане лучше понимали происходящую ситуацию, военный корреспондент предлагает модернизировать мобилизацию: призывать на военную службу с четким установленным сроком. С таким подходом военнослужащие будут знать, что смогут вернуться домой, не дожидаясь конца, возможно, растянувшейся на долгое время Специальной военной операции. Также Дмитрий Селезнев считает, что если в зоне боевых действий побывает как можно больше мужского населения России, то общество начнет меняться, так как больше людей увидит реальность.

Военный корреспондент надеется, что СВО завершится в ближайшее время путем политического урегулирования. Однако, по мнению Селезнева, конфликт с Украиной может затянуться на долгие годы, поэтому Российской Федерации и ее гражданам нужно быть готовыми к будущим возможным вооруженным столкновениям, в чем им и поможет его вариант мобилизации.

Напомним, что ранее российский военачальник Андрей Гурулев уверил россиян, что в ближайшее время для новой волны мобилизации нет никаких предпосылок, и вопрос о ее начале не актуален. Тем не менее исход событий на Украине неизвестен никому, и в случае необходимости всероссийский призыв может повториться, дал понять Гурулев.