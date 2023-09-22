«Мобилизация будет самой передовой в мире»: в Госдуме сделали официальное заявление
Ридус
Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов рассказал о мобилизации
По словам Картаполова, система мобилизации в России станет самой передовой в мире. По словам генерала в отставке, все недостатки, которые были замечены в период первой волны мобилизации ликвидированы и сейчас идет работа, чтобы сделать систему самой передовой.
При этом, в Госдуме заявляют, что сейчас необходимости в мобилизации нет, а все подготовительные этапы делаются с заделом на будущее.
При этом президент России Владимир Путин на прямой вопрос о мобилизации не дал четкого ответа. Он лишь упомянул, что граждан, которые заключают контракты с Минобороны более 300 тысяч человек.
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