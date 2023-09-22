«Мобилизация будет самой передовой в мире»: в Госдуме сделали официальное заявление

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов рассказал о мобилизации

По словам Картаполова, система мобилизации в России станет самой передовой в мире. По словам генерала в отставке, все недостатки, которые были замечены в период первой волны мобилизации ликвидированы и сейчас идет работа, чтобы сделать систему самой передовой.

При этом, в Госдуме заявляют, что сейчас необходимости в мобилизации нет, а все подготовительные этапы делаются с заделом на будущее.

При этом президент России Владимир Путин на прямой вопрос о мобилизации не дал четкого ответа. Он лишь упомянул, что граждан, которые заключают контракты с Минобороны более 300 тысяч человек.

Читайте также: