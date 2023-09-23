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«Мобилизация будет самой передовой в мире»: в Госдуме сделали экстренное заявление

«Мобилизация будет самой передовой в мире»: в Госдуме сделали экстренное заявление

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В России есть четкий план, как сделать систему мобилизации самой передовой и продвинутой в мире, об этом проинформировал генерал в отставке Андрей Картаполов, глава оборонного комитета ГД РФ.

Недостатки, которые так возмущали общество в период прошлогодней осенней мобилизации, учтены и проанализированы. И если будет новая волна мобилизационной кампании, они уже будут исправлены.

Сейчас, по словам Картаполова, идет работа над совершенствованием.

Вместе с тем в нижней палате российского парламента продолжают утверждать то, что звучало и ранее - потребности в мобилизации сейчас нет, и если какая-то работа в этом отношении ведется, то исключительно "с прицелом на будущее".

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