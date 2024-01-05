Мобилизация 500 тысяч человек? Сделано важное заявление об СВО

Министерство обороны Украины планирует использовать электронные уведомления для рассылки гражданам с приглашением явиться в военкомат, заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью «Суспільне». Он отметил, что минобороны проанализировало различные базы данных и будет учитывать мужчин в зависимости от их категории военной обязанности.

В настоящее время ведомство работает над техническими решениями, чтобы процесс отправки электронных уведомлений был "цивилизованным" и включал военнообязанных, находящихся за границей. Украина уже имеет единый электронный реестр военнообязанных, известный как "Оберег", заполненный на 90%.

Обсуждается также необходимость дополнительной мобилизации, при которой минобороны Украины планирует набрать достаточное количество военнослужащих любым доступным способом, включая принудительный. Потери украинской армии за время военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Однако на данный момент президент РФ Владимир Путин заявил, что нет необходимости в новой волне мобилизации.