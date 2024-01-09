Мобилизация 500 тысяч человек: сделано важное заявление о СВО на Украине

Стало известно, что Правительство Украины рассматривает введение электронных повесток в военкоматы даже тем гражданам страны, которые находятся за границей, передает информационно-новостной портал rbk.ru.

Такое решение Власти Украины решили принять после того как украинские военные попросили у Президента Владимира Зеленского дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек.

По мнению Министерства обороны Украины, рассылка электронных повесток облегчит процесс призыва, а также ускорит его. Вместе с тем планируется, что оповещение будут приходить даже тем гражданам страны, которые в настоящее время находятся за пределами своего государства.