Мобилизация 500 тысяч человек? Появилась новая информация о СВО

Минобороны Украины рассматривает возможность внедрения системы электронных оповещений для информирования граждан о необходимости явиться в военкомат, заявил глава ведомства Рустем Умеров, передает rbk.ru.

Согласно словам министра обороны Украины, проведен анализ различных баз данных, и в ближайшее время будет осуществлен учет мужчин, приглашаемых к военной службе, в зависимости от их категории.

Умеров отметил, что в настоящее время ведомство активно работает над внедрением технических решений, направленных на обеспечение «цивилизованного» характера данного процесса. Также глава министерства не исключил возможности отправки электронных уведомлений даже тем военнообязанным, которые временно находятся за пределами страны. Эта инициатива призвана улучшить систему мобилизации и обеспечить более эффективную организацию военной службы.

Вместе с тем Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что военные попросили дополнительно мобилизовать 500 тысяч. Поэтому Минобороны Украины стремится оптимизировать процессы в сфере обороны страны, предполагая внедрить современные технологии в учет и призыв граждан к военной службе.