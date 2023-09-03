Новости России
· Алина Алмакаева

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали важное заявление

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали важное заявление

Подписаться в Telegram

В России снова обсуждают возможность новой волны мобилизации, назначая даже конкретную дату – 25 сентября. Портал pg12.ru сообщает о этом со ссылкой на информацию из телеграм-каналов.

По данным издания, мобилизационные мероприятия, предположительно, начнутся уже 11 сентября. Предварительные планы мероприятий, по информации источника, были обсуждены на заседании Совета безопасности РФ 7 августа.

Согласно этим планам, компании и государственные предприятия должны составить резервные списки с 11 сентября. Точные детали списков, предположительно, будут объявлены 18 сентября на заседании комиссии правительства и Минобороны.

После этого, по словам источника, списки будут переданы в Вооруженные Силы РФ. Считается, что Минобороны выдаст 1,2 миллиона повесток. Среди них предположительно около 750 тысяч человек будут приглашены для уточнения данных, а 450 тысяч – для мобилизации.


Однако Минобороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и несколько депутатов Государственной Думы отрицают проведение мобилизации в стране. Андрей Гурулев, член комитета по обороне, один из них, заявляет, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации, так как идет активное набора контрактников.

Дмитрий Медведев, недавно сообщал о высоких темпах набора контрактников, заявив, что в Вооруженные Силы РФ уже включено 230 тысяч контрактников за 2023 год. Таким образом, каждый месяц армию пополняют около 30 тысяч солдат.

Однако депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев указывает на то, что для достижения превентивных и оборонительных целей необходимо увеличить войска вдвое – до 1 миллиона человек. По его оценкам, на данный момент на фронте находится примерно 300-500 тысяч человек.

Ранее, этот же депутат отмечал, что необходимо заменить мобилизованных в сентябре 2022 года на новых призывников, чтобы предоставить отдых первым.

Читайте также:

  1. «Я лучше разок шлепну»: что делать с ребенком, который не хочет учиться?
  2. Юристы из Казани, которые выиграли более 12 тысяч дел, дают бесплатную консультацию в Казани
  3. Зиганшину можно: как строительный король второй раз возводит объект без разрешений на строительство
  4. «Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?
  5. Казанская компания стала делать оценку недвижимости за 1 день
Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

заказать травлю тараканов

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

стоимость укладки керамогранита в Москве

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

день назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

7 часов назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Казани

2 часа назад

Появится у каждой двери: в троллейбусах Казани установят систему оплаты проезда без кондуктора

Полезное

6 часов назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы

Новости Казани

3 часа назад

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной
Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания
Новости Татарстана
29 минут назад

Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания

Новости Татарстана

5 часов назад

Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых

Новости Татарстана

5 часов назад

Были удостоены награды: представители Татарстана будут награждены медалями за трудовые успехи

Новости Казани

5 часов назад

Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
4 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.