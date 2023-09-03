Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали важное заявление

В России снова обсуждают возможность новой волны мобилизации, назначая даже конкретную дату – 25 сентября. Портал pg12.ru сообщает о этом со ссылкой на информацию из телеграм-каналов.



По данным издания, мобилизационные мероприятия, предположительно, начнутся уже 11 сентября. Предварительные планы мероприятий, по информации источника, были обсуждены на заседании Совета безопасности РФ 7 августа.



Согласно этим планам, компании и государственные предприятия должны составить резервные списки с 11 сентября. Точные детали списков, предположительно, будут объявлены 18 сентября на заседании комиссии правительства и Минобороны.



После этого, по словам источника, списки будут переданы в Вооруженные Силы РФ. Считается, что Минобороны выдаст 1,2 миллиона повесток. Среди них предположительно около 750 тысяч человек будут приглашены для уточнения данных, а 450 тысяч – для мобилизации.



Однако Минобороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и несколько депутатов Государственной Думы отрицают проведение мобилизации в стране. Андрей Гурулев, член комитета по обороне, один из них, заявляет, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации, так как идет активное набора контрактников.Дмитрий Медведев, недавно сообщал о высоких темпах набора контрактников, заявив, что в Вооруженные Силы РФ уже включено 230 тысяч контрактников за 2023 год. Таким образом, каждый месяц армию пополняют около 30 тысяч солдат.Однако депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев указывает на то, что для достижения превентивных и оборонительных целей необходимо увеличить войска вдвое – до 1 миллиона человек. По его оценкам, на данный момент на фронте находится примерно 300-500 тысяч человек.Ранее, этот же депутат отмечал, что необходимо заменить мобилизованных в сентябре 2022 года на новых призывников, чтобы предоставить отдых первым.

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