Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали новое заявление

Разговоры о новой возможной мобилизационной волне в стране не утихают. Ряд СМИ и телеграм-каналов называют даты - грозят всеобщим призывом на фронт 25 сентября, 11 сентября.

Издание pg12.ru сообщило, что Совбез РФ уже обсудил еще в начале августа предварительные планы сентябрьской мобилизации. Якобы повестки о мобилизации начнут массово приходить с 11 сентября, а до этого предприятия должны подать в Минобороны списки сотрудников-резервистов.

Называется также число повесток - 1 миллион 200 штук. Из них 750 тысяч позовут в военкоматы для сверки учетных данных и актуализации информации, 450 тысяч будут мобилизованы.

В Минобороны неоднократно отрицали вторую волну мобилизации, о том же заявляли в Кремле, нижней палате парламента, Совебезе.

Официальная позиция властей - достаточно тех, кто приходит добровольцем на контрактную службу.

В этом сильно сомневается татарстанский народный избранник Эдуард Шарафиев, который призвал увеличить численность ВС РФ до 1 миллиона человек с нынешних примерно 450 тысяч.