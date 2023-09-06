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Мобилизация 25 сентября 2023. В Госдуме сделали важное заявление

Мобилизация 25 сентября 2023. В Госдуме сделали важное заявление

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В России замерли в ожидании, будет ли вторая мобилизационная волна. Некоторые каналы и СМИ даже называют и возможные даты, когда такое может произойти - 25 сентября и 11 сентября, пишет pg12.ru.

Ряд телеграм-каналов, в большей массе украинских, распространили сведения о мобилизации с 11 сентября. Якобы планы обсужили в Совбезе еще в начале августа, и до 11 сентября предприятиям рекомендовали подать списки забронированных работников, на которых будет распространяться право отсрочки.
Также отмечается, что мобилизуют 450 тысяч человек, а еще 750 тысяч получат повестки для сверки данных с военкомами.

В Минобороны, Госдуме, Совбезе и Совфеде, в Кремле эта информация отрицается. Официальная позиция власти - достаточно контрактников, в мобилизации никакой нужды нет.

Вразрез этому мнению идет татарстанский народный избранник Эдуард Шарафиев, считающий, что численность армии надо нарастить вдвое, и одними только контрактниками тут не справиться.

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