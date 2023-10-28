Мобилизация 2024: Медведев сделал важное заявление о ходе СВО в 2024 году
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С начала текущего года свыше 384 тысяч человек решили вступить в Вооруженные силы России. Это серьезное увеличение численности солдат включает в себя 305 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев, сообщил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, каждый день более 1,6 тысяч человек заключают контракт с МО, что говорит о серьезном росте как темпов набора новых военнослужащих, так и о повышении интереса к контрактной службе.
Медведев подчеркнул, что все российские солдаты заслуживают огромного уважения, и им нужно предоставлять всю необходимую помощь.
Он охарактеризовал ситуацию в мире и вокруг РФ как напряженную, что касается как зоны проведения специальной операции, так и стран-соседей.
Медведев также раскрыл и планы на будущее, объявив о формировании в 2024 году одного армейского корпуса, семи дивизий, 19 бригад, 49 полков и одной флотилии. Эти шаги в рамках расширения Вооруженных сил РФ рассматриваются как средство обеспечения более эффективной защиты независимости и безопасности страны.