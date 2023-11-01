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Мобилизация 2024: Медведев сделал важное заявление

Мобилизация 2024: Медведев сделал важное заявление

u74.ru

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Дмитрий Медведев озвучил планы Правительства Российской Федерации касательно усиления боевой мощи и увеличения численности армии России в 2024 году.

Согласно словам Заместителя председателя Совета Безопасности РФ, в предстоящем году будут созданы дополнительные армейские корпуса, полки, флотилии, бригады и дивизии. В совокупности в будущем 2024 году численность армии Российской Федерации увеличится приблизительно на 360 тысяч человек.

Дмитрий Медведев отметил, что такие меры наше государство принимает для обеспечения независимости и безопасности страны и ее граждан.

Ранее по той же вышеназванной причине, депутаты Государственной думы РФ единогласно приняли решение о выходе России из международного Договора, запрещающего испытания ядерного оружия, на первом чтении 17 октября 2023 года.

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