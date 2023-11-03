Мобилизация 2024: Медведев сделал экстренное заявление

Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году Правительство Российской Федерации планирует увеличивать мощь армии нашей страны, путем формирования новых войсковых соединений.

На совещании по комплектованию ВС РФ Зампред Совбеза заявил, что с 1 января 2024 года в России начнут функционировать дополнительные армейский корпус, дивизии, бригады, полки и флотилия. В общей сложности на службу в армии в следующем году будет призвано на приблизительно на 360 тысяч человек больше, чем в текущем.

Согласно словам Медведева, данный комплекс мер поручил принять Верховный главнокомандующий России.

Также Заместитель председателя Совета безопасности России добавил, что с 1 января 2023 года в зону боевых действий на Украине было отправлено около 385 тысяч граждан РФ. Согласно словам Медведева, 305 тысяч поступивших на военную службу на СВО - контрактники, а 80 тысяч - добровольцы.

Ранее в своем telegram-канале Дмитрий Медведев рассказал, что военно-промышленный комплекс Российской Федерации обеспечивает войска нашей страны всеми видами вооружений, даже превышая потребности ВС. Согласно словам Зампреда Совбеза России, конвейеры ВПК работают в «три смены», а при необходимости РФ увеличит производство оружия и боевой техники для «эффективной защиты нашего Отечества».