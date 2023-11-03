Новости России
· Ульяна Сенько

Мобилизация 2024: Медведев сделал экстренное заявление

Мобилизация 2024: Медведев сделал экстренное заявление

нпкр.рф

Подписаться в Telegram

Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году Правительство Российской Федерации планирует увеличивать мощь армии нашей страны, путем формирования новых войсковых соединений.

На совещании по комплектованию ВС РФ Зампред Совбеза заявил, что с 1 января 2024 года в России начнут функционировать дополнительные армейский корпус, дивизии, бригады, полки и флотилия. В общей сложности на службу в армии в следующем году будет призвано на приблизительно на 360 тысяч человек больше, чем в текущем.

Согласно словам Медведева, данный комплекс мер поручил принять Верховный главнокомандующий России.

Также Заместитель председателя Совета безопасности России добавил, что с 1 января 2023 года в зону боевых действий на Украине было отправлено около 385 тысяч граждан РФ. Согласно словам Медведева, 305 тысяч поступивших на военную службу на СВО - контрактники, а 80 тысяч - добровольцы.

Ранее в своем telegram-канале Дмитрий Медведев рассказал, что военно-промышленный комплекс Российской Федерации обеспечивает войска нашей страны всеми видами вооружений, даже превышая потребности ВС. Согласно словам Зампреда Совбеза России, конвейеры ВПК работают в «три смены», а при необходимости РФ увеличит производство оружия и боевой техники для «эффективной защиты нашего Отечества».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане задержали подозреваемого в шпионаже на ВСУ

Интересное в Казани

день назад

Вы сэкономите серьезные деньги: почему стоит задуматься о строительстве дома зимой?

вызов службы от тараканов в квартире с гарантией

Новости Татарстана

8 часов назад

Врачу из Татарстана вручили "Орден Мужества"

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

ремонт электрочайников в Екатеринбурге

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстан не прошел проверку гражданской обороны

Новости Казани

день назад

В Казани открыли приём просроченных лекарств

Лонгриды

день назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани упали цены на жильё

Новости Татарстана

7 часов назад

Казанскому клубу «Рубин» запретили регистрировать новых игроков
Лонгриды
3 дня назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Новости Татарстана

6 часов назад

США вводят санкции против Татарстанского предприятия

Интересное в Казани

день назад

Танцы до упаду и массивная мебель нипочём: выбираем качественный ламинат для дома

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане диабетикам чаще стали ампутировать конечности

Новости Татарстана

7 часов назад

Казанскому клубу «Рубин» запретили регистрировать новых игроков
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

8 часов назад

Сергей Безруков встретился молодыми артистами из Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане реализуют сбор помощи пострадавшим жителям Газы

Новости Татарстана

12 часов назад

1,5 млрд рублей выделили на перевод татарстанцев на российскую операционную систему
Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте
Важное в РТ
6 дней назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте