Мобилизация 2024 года: Медведев сделал важное заявление

На совещании по комплектованию Вооруженных сил России Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев озвучил планы правительства РФ на предстоящий 2024 год касательно увеличения боевой мощи армии нашего государства.

Согласно словам Медведева, в мире весьма натянутая и тревожная обстановка. Ввиду этого правительство Российской Федерации обязано обеспечить защиту и безопасность своих граждан путем усиления Вооруженных сил России.

С 1 января 2024 года властями России запланировано дополнительно создать 1 армейский корпус, где количество военных будет составлять до 40 000 человек, 7 дивизий, где в общей сложности количество человек составит от 4 000 человек, 19 бригад до 4 000 человек, 49 полков до 2 000 человек и 1 флотилию, заявил Заместитель председателя Совбеза. Согласно озвученной информации, численность российской армии в новом году возрастет на 360 тысяч человек.

Ранее Государственная дума Российской Федерации единогласно поддержала инициативу Председателя Госдумы Вячеслава Володина об отзыве ратификации международного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на заседании в первом чтении 17 октября 2023 года. За одобрение законопроекта проголосовали и подписались под ним 440 депутатов, сообщили «Ведомости».