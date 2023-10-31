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Мобилизация 2024 года: Медведев сделал важное заявление

Мобилизация 2024 года: Медведев сделал важное заявление

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На совещании по комплектованию Вооруженных сил России Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев озвучил планы правительства РФ на предстоящий 2024 год касательно увеличения боевой мощи армии нашего государства.

Согласно словам Медведева, в мире весьма натянутая и тревожная обстановка. Ввиду этого правительство Российской Федерации обязано обеспечить защиту и безопасность своих граждан путем усиления Вооруженных сил России.

С 1 января 2024 года властями России запланировано дополнительно создать 1 армейский корпус, где количество военных будет составлять до 40 000 человек, 7 дивизий, где в общей сложности количество человек составит от 4 000 человек, 19 бригад до 4 000 человек, 49 полков до 2 000 человек и 1 флотилию, заявил Заместитель председателя Совбеза. Согласно озвученной информации, численность российской армии в новом году возрастет на 360 тысяч человек.

Ранее Государственная дума Российской Федерации единогласно поддержала инициативу Председателя Госдумы Вячеслава Володина об отзыве ратификации международного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на заседании в первом чтении 17 октября 2023 года. За одобрение законопроекта проголосовали и подписались под ним 440 депутатов, сообщили «Ведомости».

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