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«Мобилизация 2024»: что будет с призывом на СВО и сроками службы: каких изменений ждать?

«Мобилизация 2024»: что будет с призывом на СВО и сроками службы: каких изменений ждать?

vkonakovo.ru

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Президент Российской Федерации не так давно объявил об увеличении численности Вооруженных сил России, после чего генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что срок срочной службы в армии нужно увеличить до двух лет, но для чего? Кремль также ответил на всех интересующий вопрос о начале новой волны мобилизации в 2024 году, сообщает news.ru.

Предложение российского военачальника Гурулева связано с тем, что, по его мнению, увеличением численности призывников на срочную военную службу не решить проблему, связанную с плохой подготовкой мобилизационного ресурса нашей страны, так как, несмотря на увеличение солдат, одного года все равно не достаточно, чтобы россиянин освоил военные навыки и воинскую специальность в целом.

Однако на заявление генерал-лейтенанта в Госдуме ответили тем, что в России нет необходимости увеличивать срок срочной службы, так как второй год граждане будут просто терять время.

Представители Министерства обороны РФ объяснили, что решение увеличить штатную численность Вооруженных сил России государство приняло в связи с тем, что СВО на Украине продолжается, а также растут угрозы для нашей страны: к границам Российской Федерации стягивается все больше военных сил Североатлантического альянса.

В связи с вышеназванным изменениями ВС России теперь насчитывают 1,32 миллиона человек. Минобороны отмечает, что в связи с этим в России не планируется существенного увеличения призыва.

Вместе с тем военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что в 2024 году новой волны мобилизации не планируется, так как в ней нет острой необходимости. Согласно словам Литовкина, российские войска побеждают, и резервов, имеющихся в настоящее время, достаточно для осуществления боевых задач. Более того, подобные внезапные меры могут нанести значительный вред экономической жизни Российской Федерации, считает эксперт.

Однако генерал-майор Сергей Липовой заявил, что полностью вопрос о новой волне мобилизации не может быть исключен, так как она может потребоваться, если в зоне Спецоперации изменятся обстоятельства. Согласно мнению Липового, если Вооруженные силы РФ начнут наступление в зоне боевых действий на Украине, то вероятность начала нового всероссийского призыва высока.

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