Многодетным российским отцам отменили отсрочку от частичной мобилизации

Министерство обороны РФ отменило отсрочку от мобилизации для многодетных отцов. Пост с соответствующей информацией в своем телеграм-канале разместила депутат Госдумы и председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина. Ранее такую информацию ей передала член Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая побывала в зоне СВО и разговаривала с представителями Генштаба.

"К сожалению, Ирина Валерьевна [Киркова] подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба", - сообщает Останина.

Напомним, освобождение от частичной мобилизации мужчинам, имеющих трех и более детей, предоставлялось с октября 2022 года. Указания были для служебного пользования и официально не опубликовались.