«Мизерная для заслуженных людей»: Лев Лещенко пожаловался на свою маленькую пенсию

Знаменитый певец Лев Лещенко рассказал, что ежемесячно получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. Однако, артист выразил недовольство этой маленькой суммой для заслуженных деятелей и отметил, что она включает в себя доплаты за награды и титулы. Супруга Лещенко, Алла Абдалова, в свою очередь, получает ежемесячную пенсию в размере 8-12 тысяч рублей.

Певец уверен, что с такими деньгами ему было бы сложно обеспечить комфортную жизнь, поэтому он продолжает концертную деятельность.

Он также прославился как один из коучей на телешоу "Голос 60+". Лещенко уверен, что сумма в размере 50-60 тысяч рублей в месяц была бы достаточной для жизни без финансовых трудностей.

В истории его карьеры значатся такие заслуженные титулы, как народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Республики Южная Осетия, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, народный артист Республики Северная Осетия и народный артист Республики Башкортостан.