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Мишустин огласил размер новой пенсии: россияне засияли, услышав сумму выплаты

Мишустин огласил размер новой пенсии: россияне засияли, услышав сумму выплаты

sarov24.ru

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В 2024 году в России будут внедрены поэтапные изменения в сфере пенсионных начислений.

По данным издания «Банки.ru», инициированное президентом Владимиром Путиным увеличение пенсий для неработающих граждан на 7,5% приведет к росту страховой части пенсий на сумму в 1 572 рубля. В результате, средний размер пенсии достигнет отметки в 22 605 рублей, а страховая пенсия по старости возрастет на 1 631 рубль до уровня в 23 449 рублей. Фиксированная добавка к пенсии тоже испытает подъем с 7 567,3 рубля до 8 134,9 рубля начиная с января.

С началом марта пенсионеры в возрасте 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы получат удвоенную надбавку, достигающую 16 269,76 рубля. Апрельские корректировки коснутся социальных пенсий, которые увеличатся на 7,5%, приведя среднюю пенсию к показателю в 13 455 рублей. Помимо этого, в апреле планируется повышение государственных пенсий для определенных групп населения, включая ветеранов и лица, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

Август предвещает рост стоимости пенсионного балла до 133,05 рубля, что отразится на выплатах работающим пенсионерам. Октябрь знаменует собой пересмотр размеров военных пенсий, которые увеличатся на 4,5%, затрагивая как военнослужащих, так и приравненных к ним категорий граждан.

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