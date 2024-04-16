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Мишустин огласил размер новой пенсии: граждане РФ засияли, услышав сумму выплаты

Мишустин огласил размер новой пенсии: граждане РФ засияли, услышав сумму выплаты

volga-day.ru

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В 2024 году в нашей стране начался новый этап в системе пенсионных выплат благодаря закону, подписанному Президентом Владимиром Путиным.

Этот закон привнес изменения в индексацию пенсий, значительно увеличив финансовую поддержку для миллионов российских пенсионеров.

Закон, который вступил в силу с начала 2024 года, означает автоматическую индексацию пенсионных выплат на 7,5%, что отражает прогнозируемое увеличение стоимости жизни, включая цены на продукты и услуги.

Для неработающих пенсионеров: Индексация обеспечит прирост среднего размера страховой пенсии по старости на 1631 рубль, что приведет к увеличению средней выплаты до 23 449 рублей.

Фиксированная надбавка: Увеличение на 7,5% поднимет фиксированную надбавку к пенсии до 8134,9 рубля.

Нововведения особенно важны для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Так, в марте пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, начислят удвоенную фиксированную выплату в размере 16 269,76 рубля. Также аналогичные условия предусмотрены для инвалидов I группы, которые получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии.

Одно из ключевых улучшений — автоматизация процесса перерасчета пенсий. Пенсионерам больше не нужно обращаться в Социальный фонд России для подтверждения своих прав на увеличенные выплаты. Все перерасчеты теперь производятся автоматически, гарантируя, что каждый пенсионер получит то, что ему положено, без лишних затрат времени и усилий.

Эти изменения не только обеспечивают немедленную финансовую поддержку, но и демонстрируют стремление правительства улучшить условия жизни пенсионеров в ответ на возрастающие экономические вызовы. Повышение пенсионных выплат в 2024 году является значительным шагом в направлении более справедливой и поддерживающей социальной политики.

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