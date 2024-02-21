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· Артем Акчурин

Мир будет у ваших ног: Глоба назвала два знака зодиака, которые станут любимцами звезд уже 22 февраля

Мир будет у ваших ног: Глоба назвала два знака зодиака, которые станут любимцами звезд уже 22 февраля

nur.kz

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Им нереально повезет.

Известный астролог Тамара Глоба в прогнозе на февраль 2024 года выделила два знака зодиака. У них начнется белая полоса с 22 февраля.

Весы: Вас ждет период белой полосы, когда все будет идти легко и гармонично. Вы будете ощущать прилив сил и энергии, что поможет вам решить множество задач и достичь поставленных целей. Будьте открыты к новым возможностям и не бойтесь экспериментировать. Ваш оптимизм и позитивное отношение к жизни будут притягивать к вам успех и удачу.

Девы: Для вас тоже наступает период благоприятных перемен. Вам предстоит реализовать свои таланты и способности, которые будут приносить вам радость и удовлетворение. Будьте уверены в себе и своих силах, не стесняйтесь проявлять свою индивидуальность. Это время благоприятно для начала новых дел и проектов, которые принесут вам успех и признание.

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