Мир будет у ваших ног: Глоба назвала два знака зодиака, которые станут любимцами звезд уже 22 февраля
nur.kz
Им нереально повезет.
Известный астролог Тамара Глоба в прогнозе на февраль 2024 года выделила два знака зодиака. У них начнется белая полоса с 22 февраля.
Весы: Вас ждет период белой полосы, когда все будет идти легко и гармонично. Вы будете ощущать прилив сил и энергии, что поможет вам решить множество задач и достичь поставленных целей. Будьте открыты к новым возможностям и не бойтесь экспериментировать. Ваш оптимизм и позитивное отношение к жизни будут притягивать к вам успех и удачу.
Девы: Для вас тоже наступает период благоприятных перемен. Вам предстоит реализовать свои таланты и способности, которые будут приносить вам радость и удовлетворение. Будьте уверены в себе и своих силах, не стесняйтесь проявлять свою индивидуальность. Это время благоприятно для начала новых дел и проектов, которые принесут вам успех и признание.